Fallout 76: NPCs, Fraktionen, neue Kreaturen & Waffen im Trailer zum Wastelanders-Update

04.02.2020 17:05 Uhr

Bethesda möchte mit dem Wastelanders-Update in Fallout 76 einen kleinen Neuanfang wagen und verrät im neuen Trailer nun endlich den Release-Termin: Am 7. April 2020 werden menschliche NPCs das Ödland von Appalachia besiedeln, neue Quests, Waffen sowie Ausrüstungen und gefährliche neue Kreaturen mit ins Spiel bringen - erste Eindrücke davon präsentiert der erste, offizielle Trailer zum Wastelanders-Update.

So sollen vor allem Fans von Spielen wie Fallout 3 oder Fallout: New Vegas mit dem Versprechen "komplexer Quests" und "interessanter NPCs" angesprochen werden, während sich Spieler verschiedenen Fraktionen anschließen und "die Wahrheit über das Geheimnis in den Bergen aufgedecken" können.

Mit der Veröffentlichung des Wastelanders-Update wird Fallout 76 übrigens erstmals auf Steam zum Verkauf zur Verfügung stehen. Wastelanders ist darüber hinaus für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos - was wohl nur Bethesdas Bestreben unterstreicht, mit Wastelanders bei Fallout einen "neuen Anfang" zu wagen.