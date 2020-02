Fans feiern diesen Division-2-Kurzfilm zum Warlords-Addon

28.02.2020 17:41 Uhr

Ein animierter Kurzfilm zu Division 2 im Anime-Stil sorgt derzeit für viel Beifall von Fans. Der Streifen erzählt die Geschichte, wie Bösewicht Aaron Keener seine Warlords im kommenden DLC Warlords of New York rekrutiert hat. Das Addon erscheint am 3. März. Wenn ihr mehr zum DLC erfahren wollt, haben wir ein Preview-Video mit Gameplay-Szenen auf New York für euch vorbereitet.