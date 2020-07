Fantastische Spielstarts - Diese Game-Starts haben uns richtig beeindruckt

von Martin Dietrich,

21.07.2020 12:46 Uhr

Die ersten Minuten in einem Spiel sind besonders wichtig! Kein Wunder, schließlich sollen sie den Spieler davon überzeugen etliche Stunden in der fiktiven Welt zu verbringen, die sich die Entwickler für ihr Werk ausgedacht haben. Dementsprechend viel Mühe fließt oft in die Intros, ob spielbar oder nicht.

Für dieses Video haben wir uns 10 Spiele-Starts rausgesucht, die einen besonderen Platz in der Ehren-Geschichte der Spiele verdient haben.