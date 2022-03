Far: Changing Tides verspricht zum Release eine Reise, die ihr nicht vergesst

05.03.2022 11:42 Uhr

In Far: Changing Tides befindet ihr euch in einer überfluteten und zerstörten Welt. In der Haut des Jungen Toe segelt ihr allein mit eurem außergewöhnlichen Schiff durch den Ozean und sucht nach einem Neuanfang, während ihr alte Wunden und Trümmer hinter euch lasst.

Wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, ist Far: Chaning Tides kein Feelgood-Spiel, sondern konfrontiert euch mehr mit melanchonischen Erlebnissen und Schmerz. Das Action-Adventure setzt dabei vor allem auf Rätsel und Enteckungen, während ihr euch immer wieder um das Wohlbefinden eures einzigen Freundes, eurem Schiff kümmern müsst.

Vielleicht kennt ihr den Vorgänger des Studios Far: Lone Sails von 2018 schon, der in dieselbe Kerbe schlägt. Far: Changing Tides ist am 1. März 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und Xbox One X|S erscheinen.