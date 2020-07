Far Cry 6: Intro-Trailer stellt das neue Insel-Setting vor

von Peter Bathge,

Freiheit für Yara! In einem zwei Minuten langen Render-Intro wird die Spielwelt und Geschichte von Far Cry 6 kurz vorgestellt - und die im Ego-Shooter auftretenden Schauspieler wie bei einer TV-Serie prominent genannt. Das ist kein Zufall, denn der Clip entstand bei der Videoproduktionsfrma Antibody, die unter anderem den Vorspann für »Westworld« und »True Detective« entworfen haben.

Wichtigster Charakter ist El Presidente Anton Castillo, der von Giancarlo Esposito aus »Better Call Saul« dargestellt wird. Im exklusiven Interview zu seiner Arbeit an Far Cry 6 plaudert er mit GameStar Plus über die Hintergründe seiner Rolle im Ego-Shooter.

Far Cry 6 wurde auf der Hausmesse Ubisoft Forward angekündigt, für den Release-Termin peilen die Entwickler den 18. Februar 2021 an. Das Spiel soll eine große Open-World, Waffen-Crafting und mehr bieten.

