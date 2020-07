Far Cry 6 - Neue Open World, neue Waffen, bekannter Bösewicht?

von Ann-Kathrin Kuhls,

15.07.2020 18:10 Uhr

Bei der Enthüllung von Far Cry 6 - die dank eines vorangegangenen Leaks gar nicht mehr so überraschend kam - kennen wir jetzt nicht nur das Setting des sechsten Teils, sondern haben auch mehr erfahren über die neuen Waffen, die Story, unsere Hauptfigur und den beherrscht wirkenden, aber nicht minder fiesen Bösewicht Antòn Castillo, dem wir entgegentreten werden.



In unserem Video fassen wir alle Fakten zusammen, die wir schon über das Spiel wissen. Mit dabei ist unter anderem die Open World (mit der ersten Großstadt des Far Cry-Universums!), die neuen Waffen, ein Killerdackel und eine Fantheorie, die in Far Cry 6 die Origin Story einer der bekanntesten Figuren der Serie vermutet.

