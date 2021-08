von Elena Schulz,

31.08.2021 18:00 Uhr

Mit Far Cry 6 will Ubisoft die Reihe nicht neu erfinden, ihr aber neues Leben einhauchen. Also kehrt das Spiel dem Himalaya und den USA den Rücken und kehrt zurück zum Inselsetting und zu den alten Stärken der Marke. Bedeutet: Wir haben viel Freiheit, können nach Belieben laut oder leise vorgehen und ganz viel neben der Kampagne erleben.

In unserer Angespielt-Preview haben wir gemerkt: Dieser Plan scheint perfekt aufzugehen, die einzelnen Zutaten haben selten so gut ineinandergegriffen. Allerdings ist nicht jede Sorge von uns verflogen und eine könnte sogar den kompletten Spielspaß nachhaltig negativ beeinflussen. Was wir damit meinen, seht ihr in der Vorschau.

Außerdem haben wir mit Ubisoft gesprochen und dabei erstaunliche Einsichten erlangt. Die Schattenseite von Far Cry 6 besteht nämlich darin, dass die große spielerische Freiheit im Ego-Shooter sich nur dann entfaltet, wenn ihr selbst Arbeit ins Spiel investiert.