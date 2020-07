Far Cry 6: Render-Trailer zeigt den neuen Bösewicht - und seinen Sohn

von Peter Bathge,

12.07.2020 21:45 Uhr

Da ist es also, das neue Gesicht der Far-Cry-Serie: Giancarlo Esposito spielt in Far Cry 6 den Bösewicht und zeigt sich im vier Minuten langen Rendertrailer gleich mal von seiner fiesten Seite. Denn der Diktator des Inselstaates Yara bringt seinem Sohn Diego bei, wie er eine Handgranate auf einen Protestzug vor dem Präsidentenpalast wirft - harter Tobak, aber auch hervorragend gespielt.

Serien-Fans kennen Esposito natürlich längst; der Schauspieler mimt gerne smarte Bösewichter wie Gustavo in »Breaking Bad« und der Netflix-Serie »Better Call Saul«. Aber auch im Star-Wars-Kleinod »The Mandalorian« ist er zu sehen. Jetzt also spielt er in Far Cry 6 mit und soll dem Open-World-Shooter beim Storytelling helfen.

