Far Cry 6 - Roadmap-Trailer stellt Gratisinhalte und Season Pass vor

10.09.2021 19:08 Uhr

Ubisoft hat mit der Roadmap den Post-Launch-Inhalt von Far Cry 6 enthüllt. Neben den Inhalten des Season Pass, gibt es auch gratis für alle neue Missionen. Dieser Trailer stellt alle Inhalte vor. Eine extra Auflistung findet ihr hier.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia und PC.