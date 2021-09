Far Cry 6: Sechs-Minuten-Trailer liefert euch alle Infos zu Open World, Gameplay und mehr

09.09.2021 09:09 Uhr

Am 7. Oktober 2021 ist Far Cry 6 endlich für PC, Playstation und Xbox erhältlich. Um euch auf den Release des Shooters vorzubereiten, liefert Ubisoft nun einen neuen Trailer, der stolze sechs Minuten dauert. Und darin bekommt ihr die volle Ladung an Infos: Was unter anderem die Open World und das Gameplay von Far Cry 6 zu bieten hat, welche Waffen und Ausrüstungsgegenstände euch zur Verfügung steht, und was für verrückte Tierchen wie Krokodil Guapo, Dackel Chorizo oder Kampfhahn Chicharron euch zur Seite stehen.

Falls ihr alles Wissenswerte zu Far Cry 6 lieber in Textform nachlest, dann haben wir dafür einen praktischen Übersichtsartikel für euch. Außerdem konnte Kollegin Elena den Ausflug auf die Insel Yara bereits ausgiebig anspielen und verrät euch in ihrer Preview, was für einen Eindruck Far Cry 6 vor Release auf sie macht. Zu guter Letzt klären wir im Plus-Interview mit den Entwicklern des Ubisoft-Shooters, warum die große Freiheit von Far Cry 6 ebenso ihre Schattenseite mit sich bringt.