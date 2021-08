Far Cry 6 - Story-Trailer enthüllt den Wahnsinn von Bösewicht Castillo

25.08.2021 21:22 Uhr

Ein neuer Story-Trailer zu Far Cry 6 zeigt, wie größenwahnsinnig der Bösewicht Castillo wirklich ist: Er will auf der Insel Yara ein Paradies auf Erden errichten, in dem die Heilung für Krebs angebaut wird. Dabei geht er im wahrsten Sinne über Leichen - ohne einen Hauch von Reue zu zeigen.

Portagonist Dani gerät zwischen die Mahlsteine der verschiedenen Fraktionen und schließt sich einer brandgefährlichen Rebellion an. Eine zentrale Rolle wird auch Castillos junger Sohn einnehmen, der noch nicht so skrupellos wie sein Vater geworden ist - aber in dessen Fußstapfen treten soll. In unserem großen FAQ zu Far Cry 6 erfahrt ihr alles zu Setting, Gameplay und mehr!

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PC (Uplay und Epic), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.