von Jonas Gössling,

06.10.2021 13:00 Uhr

Mit Far Cry 6 geht es nach einem Besuch im Gebirge und einem Abstecher aufs amerikanische Land wieder zurück zum ursprünglichen Setting der Reihe: Auf eine tropische Insel. Yara wurde von Kuba inspiriert und erzählt eine Geschichte über Unterdrückung und Revolution. Aber dabei stellt sich der Shooter für PC und aktuelle Xbox- und Playstation-Konsolen nicht besonders elegant an.

Gleiches gilt fürs eigentliche Gameplay. Einmal mehr schleichen und ballern wir durch eine Open World und haben dabei so viele Möglichkeiten und Freiheiten wie noch nie. Aber dafür sind die Spielsysteme nicht ganz durchdacht. Ihr merkt schon: Es kommt immer ein ›Aber‹, immer eine schlechte auf jede gute Idee. Was das für Far Cry 6 insgesamt bedeutet, erfahrt ihr in unserem Test.