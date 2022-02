Far Cry 6: Trailer präsentiert den letzten Schurken-DLC "Kollaps"

12.02.2022 07:27 Uhr

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Deswegen bekommt nach Vaas Montenegro und Pagan mit ein weiterer Bösewicht der Far-Cry-Reihe seinen persönlichen DLC spendiert: Joseph Seed. Die Erweiterung "Kollaps" ist seit dem 8. Februar 2022 als Erweiterung für Far Cry 6 verfügbar und setzt auf dasselbe Prinzip wie "Wahnsinn" und "Kontrolle". Wir tauchen tief in die Psyche eines der Schurken ein und erkunden in einer abstrakten Scheinwelt dessen Vergangenheit und inneren Konflikte.

Mit Joseph Seed geht es natürlich in nicht auf eine Insel voller Piraten oder an Tibet angelehnte Gebirge, sondern ins amerikanische Montana. Ihr kämpt euch also wie in den vorangegangenen Addons durch Gegnerhorden und sterbt dabei wahrscheinlich den ein oder anderen Bildschirmtod. In Roguelite-Manier setzt das euren Fortschritt in der Spielwelt zurück, eure persönlichen Fähigkeiten bleiben aber erhalten.

