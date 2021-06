Far Cry 6 - Trailer zeigt neues Gameplay

13.06.2021 20:56 Uhr

Auf der E3 2021 wurde während des Microsoft und Bethesda Events weiteres Gamplay zu Far Cry 6 gezeigt. Im Trailer bekommt ihr einen recht guten Überblick davon, was euch in Far Cry 6 erwartet. Noch mehr Infos zu Far Cry 6 lest ihr auch in unserem Gameplay-Fazit.