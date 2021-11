Far Cry 6: Trailer zum neuen DLC lässt euch in den Wahnsinn von Vaas eintauchen

20.11.2021 14:37 Uhr

Far Cry 3 hat schon fast zehn Jahre auf dem Buckel, jetzt dürfen wir erstmals persönlich in das Tank-Top des Schurken Vaas Montenegro schlüpfen - und zwar im Zuge des ersten DLCs für Far Cry 6 "Vaas: Wahnsinn". Dabei erwartet euch in Spielprinzip in bester Roguelite-Manier: Wir durchspielen immer wieder dasselbe Level, erledigen immer wieder die selben Gegner und tauchen bei immer tiefer in den Kaninchenbau von Vaas's Psyche ein.

Wir konnten übrigens erst kürzlich mit Schauspieler Michael Mando über die Ursprünge von Vaas und seine Pläne für die Zukunft des Charakters reden. Werft am besten einfach selbst einen Blick in das Videointerview auf GameStar Plus. Mit ein wenig Glück könnten Fans so Vaas im Zuge einer TV-Serie oder eines Kinofilms wiedersehen.