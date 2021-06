Far Cry 6: Überraschend düsterer Trailer mit Flüchtlingen und Bösewicht Castillo

12.06.2021 22:14 Uhr

Im Story-Trailer zu Far Cry 6 anlässlich der E3 2021 zeigt sich der Shooter von einer ziemlich düsteren Seite. Protagonist beziehungsweise Protagonistin Dani Rojas versucht mit weiteren Flüchtlingen auf einem Schiff von der Insel Yara zu entkommen. Weit kommen sie aber nicht, denn Bösewicht und Diktator Antón Castillo kommt in die Quere.

Bis zum Release von Far Cry 6 dauert es übrigens nicht mehr lange. Der Ego-Shooter erscheint am 7. Oktober für den PC und die Konsolen. In unserer Gameplay-Preview verraten wir euch übrigens schon jetzt, auf was ihr euch bei Far Cry 6 einstellen müsst.