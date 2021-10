Far Cry 6 widmet Kampfhahn Chicharrón seinen ganz eigenen Trailer

02.10.2021 11:39 Uhr

Am 7. Oktober 2021 verschlägt es uns mit Far Cry 6 in der Rolle von Widerstandskämpferin Dani Rojas auf das idyllische Inselarchipel Yara. Allerdings ist vor Ort nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, was wir dem diabolischen Diktator Anton Castillo (Giancarlo Esposito) zu verdanken haben. Zum Glück müssen wir nicht alleine in die Schlacht ziehen, sondern werden von einer kleinen Armee an Guerrilla-Kriegern unterstützt. Doch nicht nur das, die berüchtigten Fangs for Hire feiern in Far Cry 6 ebenfalls ihr Comeback. Unter ihnen: Kampfhahn Chicharrón, der jetzt von Ubisoft einen eigenen Trailer spendiert bekommt.

Wollt ihr euch schon vor dem Release am 7. Oktober 2021 auf Far Cry 6 vorbereiten, haben wir genau das Richtige für euch. In unserem Übersichtsartikel bekommt ihr alle wichtigen Infos zu dem Open-World-Shooter, während euch Elena in ihrer ausführlichen Preview berichtet, sie sich Far Cry 6 überhaupt spielt. Zu guter Letzt erklärt Peter in einem umfangreichen Interview mit den Entwicklern von Far Cry 6, was für eine Schattenseite große spielerische Freiheit birgt.