Faszinierende Details & witzige Easter Eggs in Cyberpunk 2077

von Elena Schulz,

27.12.2020 13:06 Uhr

Wir haben eine ganze Menge über Cyberpunk 2077 gesprochen aber egal, was man vom Spiel an sich oder von den Umständen, unter denen es entstanden ist, halten möchte: es strotzt vor faszinierenden Details und witzigen Easter Eggs. In diesem Video haben wir daher 14 dieser Detais und Easter Eggs zusammengetragen.

Hier geht es zu unserem Test zu Cyberpunk 2077.

Die Umstände unter denen Cyberpunk 2077 entstanden sind, waren - wie sich nach und nach herausstellt - alles andere als optimal. Aber Crunch ist kein neues Phänomen und kein Einzelfall. Für unseren großen Plus-Report über Crunch, hat Dom Schott mit verschiedenen deutschen Entwicklerinnen und Entwicklern über ihre Erfahrungen gesprochen.

