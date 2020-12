Fiese Story-Cliffhanger - Diese Spiele fanden nie ihr Ende

von Martin Dietrich,

02.12.2020 12:09 Uhr

Viele Spiele legen spannend los, doch beim Finale erwartet uns dann eine Enttäuschung. Noch schlimmer ist es jedoch, wenn das Ende nur ein fieser Cliffhanger ist. Sehnsüchtig warten wir dann auf die Fortsetzung. Aber was, wenn die nie kommt. So wie bei den sechs Spielen in diesem Video. Mit dabei sind natürlich XIII, Star Wars Republic Commando und Dino Crisis 2.