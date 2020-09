FIFA 21 - Alle diesjährigen Neuerungen im Video zusammengefasst

04.09.2020 15:30 Uhr

Über die Next-Gen-Version von FIFA 21 für PS5 und Xbox Series X ist leider nicht viel bekannt. Dafür gibt es aber schon viele Infos zu den Neuerungen des Spiels auf PC, PS4 und Xbox One. Im Video stellen wir vor, was euch in der Current-Gen-Version erwartet, die am 9. Oktober veröffentlicht wird.