FIFA 22 - Alle Neuerungen des Ultimate Team Modus

11.08.2021 12:00 Uhr

Ultimate Team Modus in FIFA 22 erhält eine ganze Reihe an Neuerungen. So gibt es ein neues Progression-System in Division Rivals, das davon beinflusst wird, wie viele Spiele ihr (nacheinander) gewinnt oder verliert. Divisions werden am Ende jeder Season zurückgesetzt und bestimmen damit, an welcher Stelle ihr in der neuen Season startet. Neben wöchentlichen Belohnungen und Stadium-Anpassungen gibt es auch eine neue überarbeitete Elite Division für die besten Spieler*innen