FIFA 22 - Gameplay-Trailer erklärt die neuen Features

29.07.2021 17:36 Uhr

Im ersten richtigen Gameplay-Trailer zu FIFA 22 präsentiert EA, was nun genau hinter englischen Feature-Phrasen wie Hyper Motion steckt. Der Trailer zeigt sowohl richtiges Gameplay von den Next-Gen-Konsolen, als auch einige Bilder aus der Entwicklung der neuen Sportsimulation. FIFA 22 erscheint am 1. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Allerdings solltet ihr hier beachten, dass sich die Last-Gen- und PC-Versionen von PS5 und Xbox Series unterscheiden. Welche Unterschiede hier genau auftreten, erfahrt ihr in diesem Artikel.