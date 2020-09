Figment - Creed Valley - Was, wenn unsere Gefühle kämpfen könnten?

von Ann-Kathrin Kuhls,

08.09.2020 18:30 Uhr

Figment: Creed Valley ist schon der zweite Teil eines Action-Adventures, in dem wir den personifizierten Mut spielen. Der ist eigentlich dazu da, in unserem Kopf die Albträume und Ängste zu vertreibe, was ihm in Teil 1 auch problemlos gelang. Doch jetzt ist der Kopf, auf den er aufpasst, erwachsen geworden. Das bedeutet neue Gefühle, neue Aufgaben - und auch andere Ängste.

Zusammen mit dem Mut schnappen wir uns dessen treues Holzschwert und sagen den fiesen Gefühlen den Kampf an. Mit im Spiel ist eine neue Art von Rätsel, die die Spielwelt verändern, je nachdem, ob der Geist gerade fokussiert oder für Kreativität offen ist. Natürlich gibt es auch dieses mal wieder die musikalischen Bosskämpfe, dieses Mal unter anderem mit einem Metal-Wildschwein.

Figment erscheint 2021 für PC, PS4, Xbox One und Switch.