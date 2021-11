Final Fantasy 14 - Launch-Trailer kündigt Release-Verschiebung von Endwalker an

09.11.2021 15:13 Uhr

Der Release der vierten großen Final Fantasy 14-Erweiterung verschiebt sich um zwei Wochen nach hinten. Dementsprechend verschiebt sich Endwalker auf den 07.12.2021 und der Early Access Zugang beginnt am 03.12.2021. Als Grund für die Verschiebung nannte Producer Naoki Yoshida die Verbesserung der Serverstabilität.

Damit das Warten aber nicht allzu schwer fällt, verbindet Final Fantasy seine Verschiebung mit einem frischen Launch-Trailer, der euch vielleicht einige Hinweise gibt, was euch im großen Story-Finale erwartet. Wer aktuell nicht weiß, worum es in Endwalker geht, schaut sich am besten das Video unserer Kollegen von MeinMMO an, indem alle wichtigen Infos in drei Minuten zusammengefasst werden.