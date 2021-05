Final Fantasy 14 Online: Endwalker enthüllt vollen Cinematic-Trailer und Release-Datum

16.05.2021 15:30 Uhr

Final Fantasy 14 Online: Endwalker erscheint am 23. November 2021. Das wurde beim Fan Festival von Entwickler Square Enix enthüllt - und außerdem gibt es ein sechs Minuten langes Cinematic-Video, das euch schon mal auf die Erweiterung einstimmt.

Neben schicken Gebieten und dramatischen Ereignissen erwarten euch auch spielerische Neuerungen. Zum Beispiel könnt ihr in Endwalker auch männliche Viera spielen, dazu kommt die neue Reaper-Klasse, die stilecht Sensen schwingt. Warum sich der (Wieder) Einstieg in FF14 Online im November lohnt, verraten wir euch in unserer Endwalker-Preview.