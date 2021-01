Final Fantasy 14 verschenkt immer mehr Story-Content - Warum ihr jetzt mit dem MMORPG anfangen solltet

von Ann-Kathrin Kuhls,

22.01.2021 11:45 Uhr

Final Fantasy 14 wird seit Jahren mit immer neuen Updates gefüttert. Eigentlich ein gutes Zeichen, dass hinter dem Namen ein erfolgreiches MMORPG steht. Trotzdem zögern viele Spieler, sich direkt auf das monatliche Abo einzulassen. Den Schritt macht Square Enix Spielern jetzt leichter: Für alle, die bis jetzt unsicher waren, ob Final Fantasy 14 ein Spiel für sie ist, gibt es eine ausführliche Testphase und umfangreiche Änderungen am Grundspiel.

Wir haben in unserem Video zusammengefasst, was euch erwartet, wenn ihr jetzt mit Final Fantasy 14 anfangt - und was alle, die bereits einen Account haben, von 2021 erwarten können. Außerdem zeigen wir euch, wieso sich Final Fantasy 14 auch super für alle eignet, die beim Zocken eigentlich keine großen Gruppen mögen.