Final Fantasy 7 Remake & 9 weitere Spiele - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

05.03.2021 16:33 Uhr

Wie jede Woche stellen wir euch auch heute wieder die neuen Releases der nächsten Woche, die Highlights der letzten Wochen und die Spiele vor, die ihr am Wochenende ohne zusätzliche Kosten zocken könnt. Dieses Mal gibt es zwar nicht allzuviel Neues zu entdecken, dafür aber eine persönliche Empfehlung von Fritz und gleich 10 Spiele in Abos, zum gratis antesten oder geschenkt.

Mit dabei und Highlight des Monats ist Final Fantasy 7 Remake, das es kostenlos zum PlayStation Plus Abo dazu gibt. Außerdem gibt es jetzt keine Ausrede mehr, nicht mal in Black Desert Online rein zu spielen, denn das gibt es bis zum 10. März geschenkt zum behalten für immer.

Es hat sich übrigens ein kleiner Fehler eingeschlichen: In Wargame: Red Dragon spielt ihr natürlich nicht den Koreakrieg nach, ihr kämpft in einem fiktiven Krieg in Korea.

Mehr Details zu Spielen, die ihr dieses Wochenende kostenlos auf dem PC zocken könnt gibt es in diesem Artikel hier.