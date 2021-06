Final Form: Trailer kündigt Ego-Shooter von den Ruiner-Entwicklern an

10.06.2021 21:00 Uhr

Final Form ist der Arbeitstitel eines neuen Sci-Fi-Shooters vom Entwickler Reikon, das Entwicklerstudio hinter dem Cyberpunk-Actionspiel Ruiner. Das Spiel wurde bei der Koch Primetime des Summer Game Fest 2021 vorgestellt und befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Entsprechend gibt es auch noch keinen bekannten Release-Zeitraum.

Die Macher beschreiben den Titel als Ego-Shooter, in dem die Spieler in die Rolle eines Raumschiffs schlüpfen, das eine künstlich erschaffene und unendlich oft reproduzierbare Kriegerin als Avatar in den Kampf schickt. Wie der erste Gameplay-Schnipsel zeigt, kann sie sich offenbar auch in verschiedene Formen verwandeln.