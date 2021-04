Find your Next Game - Trailer zur Spring Edition

10.04.2021 10:00 Uhr

Vom 20. bis 29. April läuft bei uns die dritte Runde von Find Your Next Game (kurz: FYNG)! Die Redaktionen von MeinMMO, GameStar und GamePro wollen euch mal wieder gebündelt zeigen, was die Gaming-Landschaft an Neuigkeiten zu bieten hat, was sich bei bereits erschienenen Spielen getan hat und worauf wir uns dieses Jahr noch besonders freuen.

Im Trailer seht ihr einen kleinen Vorgeschmack auf alles, was euch in dieser Woche erwartet.