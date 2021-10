First Class Trouble: Trailer stellt das mörderische Survival-Partyspiel vor

27.10.2021 13:22 Uhr

Falls euch Among Us etwas sagt, dann kennt ihr auch das Prinzip von First Class Trouble! Denn das Spiel ist ein Koop-Survivalspiel und soziales Experiment in einem! Gemeinsam im Team gilt es, eine tödliche KI auf dem intergalaktischen Kreuzfahrtschiff ISS Alithea zu stoppen.

Das Problem: Manche Spieler sind Schwindler, die insgeheim Killer-Roboter (sogenannte Personoids) spielen, um die anderen Spieler hinters Licht führen! So entspinnt sich ein tödlicher Wettlauf zwischen Missionszielen, Teamwork, Lügen und Intrigen.

Frist Class Trouble ist seit April 2021 auf Steam im Early Access, jetzt auch für PlayStation verfügbar und im November 2021 Gratis bei PS Plus.