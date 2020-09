Five Nights at Freddy's - Nachfolger zur berühmten Horror-Reihe angekündigt

17.09.2020 15:00 Uhr

Ein erster Teaser-Trailer kündigte im PlayStation 5 Showcase einen Nachfolger zum Horrorspiel Five Nights At Freddy's an. Dort geht es um einen Jungen namens Gregory, der sich vor einer noch ungesehenen Kreatur mit weiblicher Stimme verstecken muss. Five Night's at Fredd's: Securtiy Breach soll erst für PS4 und PS5 erscheinen und später für PC.