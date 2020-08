Flight Simulator: Wie sich die Grafik von 1982 bis 2020 geändert hat

15.08.2020 03:59 Uhr

Die erste Version des Flight Simulator von Microsoft erschien bereits im Jahr 1982. Seinerzeit stellten einige wenige, zweifarbige Pixel die Landschaft und Flugzeuge dar. Im Jahr 2020 gibt es hingegen realistische Flugzeuge und Flughäfen. In dem Video seht ihr, wie sich das Spiel in den 38 Jahren seit dem ersten Release entwickelt hat. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer News.