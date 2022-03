Forspoken: Im Gameplay-Trailer legt sich Heldin Frey mit einem Drachen an

10.03.2022 10:34 Uhr

Bei der State of Play am 09. März 2022 präsentierte Square Enix einen neuen Gameplay-Trailer zu Forspoken. Das Rollenspiel lässt euch in die Haut von Frey Holland schlüpen, eine New Yorkerin, die sich eines Tages in den magischen Landen von Athia wiederfindet.

Gemeinsam mit ihrem neuen und zu ihrer Überraschung ziemlich lebendigen Armreif, beschließt die widerwillige Heldin den verbliebenen Einwohnern zu helfen und die Quelle der alles vernichtenden Verderbnis zu finden und aufzuhalten.

Nach einer Verschiebung soll Forspoken nun am 11. Oktober 2022 auf Steam, dem Epic Games Store sowie der Playstation 5 erscheinen. Warum uns gerade die Magie im Spiel umgehauen hat, lest ihr in unserem Fazit zu einer Entwicklerpräsentation mit anschließendem Interview.