Fortnite: Battle Royale - Video: Kann man auf dem Handy im Crossplay mit PS4 und PC mithalten?

Donnerstag, 29. März 2018 um 17:40

Mit Fortnite bietet Epic vorbildliche Crossplay-Funktionalität zwischen PC, Konsole und Smartphone an. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Im Video sprechen Michael Obermeier und Fortnite-Experte Mirco über die Möglichkeit, in Fortnite Mobile mit iOS und (in Zukunft auch) Android-Geräten gegen Spieler auf PC, PS4 oder Xbox One anzutreten.

Wir klären, wie sich die Mobile-Fassung spielt und ob das Spielgefühl mit dem der »großen Plattformen« vergleichbar ist. Zudem klären wir, unter welchen Umständen auch auf Smartphone oder Tablet fairer Battle-Royale-Spaß aufkommt.

Auch der Aspekt von Cheats über Zusatzsoftware und externe Eingabegeräte kommt zur Sprache. Denn mit solchen unfairen Mitteln ruinieren Betrüger den Mobile-Spielern im Konkurrenten PUBG Mobile den Spaß.

