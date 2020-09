Fortnite mit Raytracing - Das Battle Royale dreht die Grafik hoch

01.09.2020 18:17 Uhr

Im Nvidia Livestream kündigte ein erster Teaser die baldige Raytracing-Unterstützung für das populäre Battle Royale Fortnite an. Künftig könnt ihr euch während eines Matches also auch an der realistischen Darstellung von Lichtstrahlen und Reflektionen erfreuen. Der Teaser gibt schon einen Vorgeschmack, wie die Technologie selbst ein comichaftes Spiel wie Fortnite letztendlich aufwertet. Wann Raytracing für Fortnite exakt verfügbar wird, ist noch nicht bekannt.