Fortnite ohne Bauen: Trailer zeigt, wie der neue Modus aussieht

30.03.2022 15:52 Uhr

Fortnite hat sich mal wieder was Neues ausgedacht: Das knallbunte Battle Royale schafft sein Bau-Feature ab. Zumindest in einem Spielmodus namens »Zero Build«, der jetzt permanent eingebaut wurde. Darin verzichtet ihr auf selbst erstellte Wände und Deckungen, habt aber einen Schild, der sich schnell wieder auflädt - und natürlich könnt ihr das vorhandene Gelände nutzen, wie in allen anderen Shootern auch.

Die Reaktionen der Fans auf die Ankündigung fallen überwiegend begeistert aus, wie zum Beispiel auf Youtube ersichtlich wird. Und auch Redakteur Vali ist der Meinung, dass Epic da eine richtig gute Idee hat. In seiner Kolumne erklärt euch euch ganz genau, warum.