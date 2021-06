Frostpunk gratis und vieles mehr - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

04.06.2021 17:05 Uhr

Wie jede Woche stellen wir euch auch heute wieder die neuen Releases der nächsten Woche vor, präsentieren euch die Highlights der letzten Woche und zeigen euch all die Spiele, die ihr in den nächsten Tagen gratis ausprobieren könnt, geschenkt bekommt oder die in den verschiedenen Gaming-Abo-Diensten enthalten sind. Eines unserer Highlights könnte den ein oder anderen überraschen, immerhin hat dieses Spiel die letzten Tage eher durchwachsene Bewertungen enthalten.

Gratis ist diese Woche jede Menge mit dabei. Im Epic Games Store gibt es zum Beispiel Frostpunk geschenkt, wer das Survival-Aufbauspiel noch nicht ausprobiert hat, sollte das jetzt definitiv tun, immerhin hat Frostpunk bei uns im Test eine 89 abgeräumt. Außerdem gibt es zur Feier des Pride-Months Tell me why gratis für PC und Xbox. Alle weiteren Spiele und die Spiele aus PlayStation Plus, Xbox Live Gold und GameStar Plus erfahrt ihr im Video.

Alle Gratis-Games für den PC zum mitschreiben und anklicken gibt es im Artikel.