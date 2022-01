Für diese 26 Spiele könnte 2022 ein schlechtes Jahr werden

von Maurice Weber,

09.01.2022 15:00 Uhr

2021 war nicht unbedingt das beste Spielejahr, und ob 2022 besser wird, steht noch in den Sternen. Es gibt sogar einige Spiele, die 2022 in unsichere Fahrwasser geraten. Aus den unterschiedlichsten Gründen: Manche sind bislang auf wenig Gegenliebe gestoßen, andere verfolgen fragwürdige Strategien und wieder andere scheinen hinter den Kulissen komplett im Chaos zu versinken. In diesem Video zeigen wir euch die Spiele, die sich unserer Einschätzung nach 2022 am schwersten tun werden.