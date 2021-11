FYNG Expo - Über 35 Stunden Stream mit vielen neuen Spielen im November

09.11.2021 09:57 Uhr

Es ist wieder FYNG-Zeit! Bei Find Your Next Game: Expo zeigen wir euch viele neue Spiele mit teils exklusivem Gameplay und Entwickler-Talks, sprechen über die Hits des Jahres - und natürlich kommen auch eure Themen zur Sprache. Den ganzen November, immer mittwochs und donnerstags ab 16:00 live auf unserem YouTube-Kanal und bei Monsters and Explosions auf Twitch.