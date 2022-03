FYNG Spring - Über 20 Stunden Stream mit vielen neuen Spielen im April

31.03.2022 10:16 Uhr

Es ist wieder FYNG-Zeit! Bei Find Your Next Game: Spring zeigen wir euch von 4.-7. April viele neue Spiele mit teils exklusivem Gameplay, einen Live-Podcast, Experten-Talks und Live-Gameplay. Natürlich kommen eure Themen auch wieder zur Sprache. Schaltet live ein auf MAX - Monsters and Explosions oder besucht unsere Webseiten, auf denen ihr dann auch viele neue Previews finden werdet.