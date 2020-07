FYNG war unsere Antwort auf die fehlende E3 2020! - Highlights aus 4 Wochen "Find Your Next Game"

von Julius Busch,

18.07.2020 17:04 Uhr

Was ist 2020 bitte für eine chaotische Messesaison. Ein gruseliges Virus geht um und alle bleiben zu Hause. Alle großen Gaming-Messen werden verschoben, abgesagt oder finden rein digital statt. Wir haben den großen Ankündigungs-Monat Juni mit und für euch online begleitet um mit und für euch euer nächstes Game zu finden.

In diesem Video haben wir euch einige unserer Highlights aus 4 Wochen Livestream-Programm zusammen gepackt. Viele der Videos, aus denen die Highlights kommen, findet ihr auch hier unter den Videos! Ganz bequem bekommt ihr alle Videos auf einen Blick in unserer YouTube-Playlist zu den "Find Your Next Game"-Videos

Wie zum Beispiel unsere Preview mit den Entwicklern von Destroy all Humans oder unseren Ausblick auf New World mit den Kollegen von Mein-MMO.de!

