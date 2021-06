Gameplay-Trailer zu Endless Dungeon - Neues Action-RPG im beliebten Endless-Universum

10.06.2021 23:00 Uhr

Ein Gameplay-Trailer stellt das neue Action-Rollenspiel Endless Dungeon vor, das im gleichen Universum wie Endless Space und Endless Legend spielt. Letzteres erreichte bei uns eine beeindruckende 90 in der Community-Wertung.

Worum geht's in Endless Dungeon? Ihr seid im Weltraum unterwegs und strandet auf einer abgelegenen Station, bei der so einiges schief läuft. Bald müsst ihr euch gegen riesige Monster-Horden erwehren. Zum Glück befehligt ihr einen Trupp aus schlagkräftigen (Anti)Helden, die Türme aufstellen, ballern und Kameraden heilen. Die richtige Taktik ist in Endless Dungeon im wahrsten Sinne lebenswichtig.

Dank Roguelite-Mechaniken werdet ihr wahrscheinlich ziemlich oft den Löffel abgeben, was aber nicht weiter schlimm sein soll - ihr beginnt die Herausforderung dann einfach nochmal.

Ein Release-Datum für Endless Dungeon ist noch nicht bekannt, aber immerhin schon die Plattformen, auf denen es erscheint: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Bei Steam könnt ihr es schon auf die Wunschliste setzen.