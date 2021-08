gamescom 2021 - Trailer stimmt auf die Opening Night Live ein

24.08.2021 13:02 Uhr

Ein Trailer macht Lust auf die Opening Night Live, die große Eröffnungsveranstaltung der digitalen gamescom 2021. Erneut hat Geoff Keighley das Heft in der Hand, er moderiert die Show zusammen mit Natascha Becker, die ihr schon als Video Host und Producerin von unserem GameStar-Youtube-Kanal kennt. Wie ihr live dabei seid, wenn die neuesten Infos aus der Spielewelt enthüllt werden, erklären wir euch hier in unserer großen gamescom-Übersicht.

Das Video zeigt schon einige der spannendsten Teilnehmer der Messe: Mit an Bord sind unter anderem Far Cry 6, Call of Duty: Vanguard mit der ersten Gameplay-Demo, das nächste Saints Row, Lego Star Wars: The Skywalker Saga und der Director's Cut für Death Stranding. Daneben erwarten euch natürlich viele andere Titel, zum Beispiel dutzende Indie-Spiele wie Sable bei der Indie Arena Booth.

Die gamescom läuft vom 25. bis zum 29. August 2021. Wir von GameStar, GamePro und Mein-MMO begleiten die Messe als Medienpartner und halten euch natürlich immer auf dem Laufenden!