Ganz neues Gameplay und Infos kurz vor Release - Elden Ring in 10 Minuten

von Michael Obermeier,

10.02.2022 17:00 Uhr

Mit Elden Ring versuchen sich die Dark-Souls-Entwickler von From Software erstmals an einer Open World. Die Erwartungshaltung der Fans ist vor dem Release riesig, aber auch in ersten Anspiel-Berichten gibt's jede Menge Lob für das Action-Rollenspiel. Wir fassen euch in 10 Minuten alles zusammen, was es zu Elden Ring und seiner Story zu wissen gibt. Mehr zum neuen Elden Ring Gebiet Liurnia lest ihr in der Kolumne von Elena.



0:00 - Intro

1:12 - Die Story

2:45 - Open World & Dungeons

5:53 - Charakter, Klassen & Kämpfe

8:23 - Multiplayer, PvP & Koop

9:36 - Outro



Text, Stimme & Schnitt: Michael Obermeier