Geheimnisse in Spielen - Die besten Easter Eggs im November

von Martin Dietrich,

29.11.2020 14:19 Uhr

Wir werfen in der Videoreihe "Geheimnisse in Spielen" einen Blick zurück auf die letzten Wochen und zeigen einige der besten Easter Eggs aus aktuellen Spielen, die von den Spielern entdeckt wurden. Außerdem blicken wir über den Tellerrand und zeigen euch auch Geheimnisse aus älteren Spielen, wenn es einen aktuellen Anlass gibt. In dieser Folge sind unter anderem Easter Eggs aus Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man Miles Morales, Astrobot und Titanfall 2 dabei.

- Die besten Easter-Eggs im Oktober 2020