Geheimtipps 2020 - Teil 1 - 15 Spiele, die 2020 ganz große Hits werden können

von Michael Obermeier,

01.01.2020 10:00 Uhr

Kleine Namen, großer Spielspaß: In unserer zweiteiligen Vorschau auf die Geheimtipps 2020 rücken wir quer durch alle Genres die Spiele ins Rampenlicht, die bisher wohl die wenigsten auf dem Zettel haben. Und das könnte ein großer Fehler sein, denn diese 15 Games sehen nicht nur klasse aus, sondern bringen auch coole neue Ideen mit.

Neben Shootern mit ungewöhnlichem Szenario, MMOs mit unglaublicher Grafik, Indie-Spielen mit verrückten Zeitreisen und überraschend spaßigen Genre-Mixes ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Euer Geheimtipp taucht in der Liste nicht auf? Dann kommt er vielleicht in Teil 2 unserer Video-Vorschau. Aber schreibt das Spiel trotzdem gerne in die Kommentare!

Stimme & Text: Michael Obermeier

Schnitt: Tobias Drexel