Geheimtipps 2021 - Die Hits von morgen, die (noch) keiner kennt

von Jonas Gössling,

31.03.2021 18:15 Uhr

Es gibt noch eine Welt neben Blockbuster-Titeln wie GTA und Co. Genau um solche Spiele soll es hier gehen. Wolltet ihr schon immer in die Vergangenheit blicken? Die Zukunft von gestern bereisen und erkunden? Oder einfach nur endlich das Konzept vom eingestellten Prey 2 umgesetzt sehen? Dann seid ihr hier richtig. Wie wäre es dann mit Cris Tales, The Invincible, oder Necromunda: Hired Gun?

Selten ist es uns so schwer gefallen, uns auf eine bestimmte Auswahl festzulegen. Doch hier sind sie: Unsere Spieletipps 2021, bei denen es sich um echte Hits handeln könnte, die kaum einer auf dem Schirm hat.