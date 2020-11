Ghost Recon Breakpoint ohne Sci-Fi-Drohnen? Neues Update macht es möglich!

07.11.2020 15:30 Uhr

Mit dem sogenannten Ghost-Erlebnis-Update wird Ghost Recon Breakpoint ab 9. November um zahlreiche komplett neue Parameter-Optionen erweitert, mit denen ihr das Spiel noch stärker als bisher euren Bedürfnissen und Vorlieben anpassen könnt. Der Trailer zeigt sämtliche Neuerungen in 3 Minuten. Hier sind die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Patronen-Köder: Ghosts können jetzt als neue Stealth-Option eine Patrone werfen und so Wachen ablenken

- Gegner-Einheiten: Ihr könnt Azrael, Drohnen und Patrouillen in der Welt wahlweise an- und abschalten

- Dunklere Nacht: Mit dieser Option wird es nachts so düster, dass ihr auf euer Nachtsichtgerät angewiesen seid

- Granaten "kochen": Ihr könnt jetzt scharfe Granaten halten und sie erst kurz vor der Zündung werfen

- Gegner Reloads: Erstmals müssen Gegner im Gefecht nachladen und geben so Gelegenheit zum Gegenschlag