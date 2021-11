Ghost Recon Breakpoint - Trailer stellt die neue Erweiterung Operation Motherland vor

01.11.2021 12:13 Uhr

Der Militär-Shooter Ghost Recon Breakpoint bekommt am 2. November 2021 neue Inhalte in Form des Operation Motherland-DLCs. Der hebt das maximale EP-Level nicht nur auf 99 an, sondern bringt auch neue Story-Inhalte. Denn die Spieler kehren auf die Insel Aurora zurück, die zum Zentrum globaler Spannungen geworden ist.

Neu ist vor allem der Eroberungsmodus, der eine Art Alternative zum Story-Modus darstellen soll. Darin dreht sich alles um die namensgebende Operation Motherland und den Kampf gegen die neue feindliche Fraktion, die Bodarks. Außerdem kehrt mit dem DLC auch die Fraktionskriegsführung zurück. Zudem soll auch das Wetter auf der Insel facettenreicher ausfallen, was der Atmosphäre zugutekommen dürfte.