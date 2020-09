Godfall: Episches Intro-Cinematic zeigt euch die ersten Minuten des NextGen-Slashers

30.09.2020 08:45 Uhr

Mit Godfall erscheint am 12. November 2020 das erste NextGen-Spiel für den PC - die Playstation-5-Version folgt dann am 19. November, sobald die neue Sony-Konsole in den Läden steht. Wie der Slasher von Counterplay Games beginnt, verrät uns der Entwickler aber schon jetzt mit seinem neuesten Video: Das Intro-Cinematic verrät uns mit beeindruckenden Bildern und einer epischen Musikuntermalung die Ausgangssituation der Story von Godfall.

Demnach schlüpfen wir in die dick gepanzerte Rüstung des letzten valorianischen Ritters - götterähnlicher Krieger, die sich mit den sogenannten "Valorplates" ausrüsten können. Ziel unseres Zorns ist in Godfall übrigens der wahnsinnige Got Macros: Wir prügeln uns durch die "elementaren Reiche" und unzählige Gegnerscharen, um unserem Widersacher die Stirn zu bieten.

Godfall setzt dabei primär auf sein Nahkampfsystem, welches wir über fünf verschiedene Waffenklassen hinweg meistern können. Dabei bleibt es außerdem uns überlassen, ob wir uns alleine oder im Koop-Modus für bis zu drei Spieler durch Godfall schnetzeln.